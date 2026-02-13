«Умереть, чтобы понять себя?»: эксклюзив со съемок фильма Быкова «Вершина»

Команду Юрия Быкова накрыла снежная буря высокой опасности на съемках в горах

Цена душевного исцеления в горах, порой, равна жизни, зато гарантия стопроцентная! Режиссер Юрий Быков, актеры Артем Быстров, Анна Банщикова и другие члены команды эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru яркими подробностями пережитого стихийного бедствия и новыми обретениями после съемок триллера «Вершина».

Если вас хоть раз посещало желание исчезнуть, понять те ли люди вокруг вас, либо же почему вовсе никого вокруг нет — идите, друзья, в горы, как можно скорее, коль здоровье позволяет! Иногда человек не может самостоятельно снять весь социальный груз, который мешает разобраться в лабиринтах собственной души. Тогда на помощь приходит природа, которая без труда способна поставить в те обстоятельства, когда из тысячи вопросов останется лишь одна просьба: «Господи, помоги!»

«Понимаете в городах, особенно в таких больших и крупных таких, как Москва, человек ощущает себя всем — он и царь, и бог… Властелин и колец, и садовых „кольцов“. Но в горах ты понимаешь, что вот эта мощь была и будет, и ей вообще все равно есть ли ты!» — делится Артем Быстров.

На философские рассуждения о пользе восхождения на вершину натолкнула обстановка на съемочной площадке Юрия Быкова. Оказавшись внутри созданного для финальных сцен туристического лагеря, мы увидели спальные мешки, смятую горную одежду, измазанные от ран бинты, железные миски и многое другое, что отсылает нас к походной жизни. Легендарный режиссер-реалист решил снять кино, как он говорит, о восхождении дилетантов на вершину.

«Все герои обыкновенные люди, которые нашли тур в горы по выгодной цене. Они приходят туда решать свои внутренние проблемы. Среди них и учителя, и айтишники, и врачи, и полицейские… Все они приехали отдохнуть, но сталкиваются где-то за два дня до спуска с риском смерти и вероятностью не оказаться у подножия горы больше никогда…» — приоткрывает тайну режиссер.

Быков добавил, что абсолютно каждый участник группы, кроме одного, знает, чего хочет от судьбы, несмотря на личные переживания. Этот один — Дмитрий Зорин, который сбежал от самого себя в это путешествие. Он прибывает в лагерь пьяным с полным пофигизмом к тому, заберется на гору или нет. Его жизнь давно завершилась и длится лишь физически. Юрий Быков назвал главного героя своего триллера плохим человеком.

Актер Артем Быстров, исполняя эту роль, долго думал насчет паршивости Дмитрия Зорина, который сразу начинает существовать отдельно от туристической группы. Ведь хороший же человек не может быть вне общества… Актер пришел к тому, что он несчастный, это и делает его плохим в глазах окружающих:

«Общество ли в этом виновато или сам человек? Часто, люди, которые выделяются из массы либо очень талантливы, либо очень несчастны. У моего персонажа очень много ошибок и грехов, которые уже он успел насобирать за свои годы. И вследствие того, что он живет не осознанно, а так, как придется, Дмитрий Зорин столкнулся с тем, что все на него лавиной обрушилось в этом восхождении».

Взобраться вверх горы, преодолевая погодные препятствия, задача, и правда, коллективная. Съемочной группе пришлось пережить реальное восхождение на некоторые высоты Эльбруса и гор Карачаево-Черкесии.

«Когда мы приняли решение о съемках в горах, точно понимали, что столкнемся с погодным фактором. Было в общем все, даже ветер 40 метров в секунду, когда не то, что палатки сдувало, а металлические листы улетали, перекрывали подъемник… Дождь менялся пургой и солнцем — все это в рамках получаса…» — комментирует продюсер фильма Макар Кожухов.

Артем Быстров говорит, что природа в тот момент полностью нарушила их творческие планы и показала, кто на снежном склоне главный:

«Гора говорила нет, а мы думали, ну у нас же нет других дней… Нужно все успеть доснять… Нет и точка!»

Киногруппа смогла преодолеть сложности только благодаря командному духу и отсутствию разобщенности. Актриса Анна Банщикова добавляет, что все участники проекта давно знакомы друг с другом — они банда, которой просто нужно было оказаться и в таких условиях.

«Вот эти инструкторы, которые собирают группу и ведут всех в горы, говорят, что с ребятами надо дружить. Мол, никаких ссор! Потому что во время восхождения в горы вы крепитесь и страхуете друг друга. Чувство локтя и чувство команды должно обязательно быть!» — отвечает продюсер «Вершины» Александр Швыдкой, который разделял с командой все съемочные приключения.

Для того чтобы доснять некоторые сцены в плохих погодных условиях, художник Александр Ким создал мини версии скал, они имитировали настоящие склоны, по которым взбирались альпинисты. Макеты сохранились и были перевезены в Москву, в киностудию имени Горького, где проходили финальные съемочные дни «Вершины».

По версии создателей кинокартины в горы не сможет подняться плохой человек, а вот, кто по истине окажется нехорошим, чем нужно обладать, чтобы оказаться на вершине, есть ли шансы там найти любовь и стоит ли тех рисков для дилетанта серьезное восхождение — ответить обещают в полнометражной версии «Вершины» (кинокомпания «САШ МУВИ», «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатр START), выход которой запланирован на 2026 год.

