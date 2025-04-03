«Медицинское учреждение»: адвокат Ефремова о его планах после колонии

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 43 0

Михаил Ефремов планирует лечиться в Москве после выхода из колонии

«На лечение»: адвокат о планах Ефремова на будущее

Фото: Беклин Алексей/ТАСС

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Освобожденный по УДО актер выйдет на свободу уже на следующей неделе.

Для того, чтобы справиться с легочным заболеванием, актер Михаил Ефремов собирается обратиться за помощью к московским врачам. Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru адвокат актера Юрий Падалко.

«Ожидаем, что 9 апреля Михаила Ефремова выпустят из колонии. Актер отправится на лечение в связи с проблемами в легких. Предварительно, медицинское учреждение, которое посетит Михаил Ефремов будет в Москве», — прокомментировал планы подзащитного он.

Известно, что Ефремов страдает от третьей стадии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с возможным обострением. С таким диагнозом, по мнению специалистов, ему обязательно следует проходить обследования в больнице и вести здоровый образ жизни. Иначе артист станет полностью зависим от специальных баллонов, обеспечивающих организм пациентов с таким заболеванием кислородом.

Пройти курс терапии артист сможет благодаря условно-досрочному освобождению (УДО), так как изначально суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы, и артис должен был выйти на свободу только в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие гонорары ждут Ефремова.

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