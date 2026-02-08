ВС РФ освободили Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области

Алексей Мокряков
Наши войска уверенно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций.

Фото: Александр Река/ТАСС

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российская армия освободила населенные пункты Глушковка и Сидоровка в Харьковской и Сумской областях соответственно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется также, что подразделения ВСУ потеряли за сутки около 1105 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

