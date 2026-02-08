ВС РФ освободили Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области

Наши войска уверенно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций.
Фото: Александр Река/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российская армия освободила населенные пункты Глушковка и Сидоровка в Харьковской и Сумской областях соответственно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется также, что подразделения ВСУ потеряли за сутки около 1105 боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 янв
- Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области
- 16 янв
- Армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
- 14 янв
- Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
- 30 дек
- Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
- 30 дек
- Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
- 28 дек
- Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
- 15 дек
- ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
- 14 дек
- ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
- 9 дек
- Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
Читайте также
79%
Нашли ошибку?