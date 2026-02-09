Патрушев заявил о готовности регионов РФ к сезону паводков и пожаров

Дарья Корзина
На противопаводковые и противопожарные меры в 2026 году направят дополнительные федеральные средства.

Паводки в регионах России

Подготовка федеральных ведомств и регионов к прохождению сезона паводков и природных пожаров обсуждалась на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева, которое прошло на площадке МЧС России.

Отмечено, что на большей территории страны, за исключением южных регионов, количество осадков превысило климатическую норму. По прогнозу Росгидромета, в конце февраля — начале марта в европейской части России возможны резкие температурные колебания, способные привести к повышению уровня воды в реках и водохранилищах, в том числе в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«В 2025-м году построено и отремонтировано 34 гидротехнических и защитных сооружения. В текущем году на это направление работы, а также на расчистку водных объектов Правительством предусмотрено около девяти миллиардов рублей, что на миллиард превышает прошлогодний объем финансирования», — добавил вице-премьер.

Вице-премьер также сообщил, что в 2026 году планируется завершить работы на ряде крупных инфраструктурных объектах, включая дамбы в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Отдельное внимание на совещании уделили пожароопасной обстановке.

«Начало прошлого сезона выдалось непростым. Тем не менее благодаря слаженной межведомственной работе, а также своевременной переброске сил обстановку удалось стабилизировать уже к середине июня. В результате в 2025-м году площадь, пройденная огнем, сократилась почти в два раза», — сообщил вице-премьер.

На профилактику и тушение лесных пожаров в прошлом году правительство направило около 20 миллиардов рублей. Эти средства, в частности, позволили создать новый лесопожарный центр на Дальнем Востоке и обновить материально-техническую базу подразделений в наиболее пожароопасных регионах. В 2026 году финансирование данных мероприятий увеличено еще на семь миллиардов рублей.

Как уточнил вице-премьер, в текущем году планируется открыть 11 новых авиационных отделений и усилить 40 уже действующих.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в текущем году реализуется комплекс подготовительных мероприятий, направленных на предупреждение паводков и лесных пожаров.


Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

«Хочу подчеркнуть, что субъектам Российской Федерации необходимо в полной мере обеспечить реализацию своих полномочий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обусловленных циклическими рисками», — добавил Куренков.

По словам министра, субъектам РФ также необходимо заблаговременно выполнить превентивные мероприятия и обеспечить формирование резервов материальных и финансовых средств.

«Выполнение всех этих мероприятий позволит минимизировать негативные последствия паводков и пожаров», — резюмировал Куренков.

