В Дагестане в Геджухском водохранилище прорвало дамбу

|
Анастасия Антоненко
На место происшествия направлены силы МЧС, включая аэромобильную группировку.

Наводнение в Дагестане: в водохранилище прорвало дамбу

Фото: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Паводки в регионах России

В Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, переполненного из-за обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, ливни привели к подтоплению ряда населенных пунктов. У водохранилища разрушилось защитное сооружение.

По предварительным данным, около 30 домов оказались подтоплены в поселке Мамедкала, порядка 100 человек эвакуированы.

На место происшествия направлены дополнительные силы МЧС, включая аэромобильную группировку, состоящую из 40 человек и пяти единиц специальной техники. Развернуты шесть пунктов временного размещения.

При наихудшем сценарии развития в зону подтопления могут попасть четыре населенных пункта, в которых более трех тысяч жилых домов с населением свыше 20 тысяч человек.

Днем, 5 апреля, в Махачкале в результате потопа обрушился многоквартирный дом. Сначала фундамент здания начал проседать, а затем оно буквально рухнуло вниз.

Мощное наводнение настигло Дагестан в конце марта. Под воду ушли не просто дома, а целые кварталы. Разрушены мосты, размыты дороги и сельхозугодья.

За короткое время выпало рекордное для марта количество осадков, местами превысившее исторический максимум за более чем 100 лет наблюдений. В Махачкале ввели режим функционирования чрезвычайной ситуации из-за последствий сильных ливней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

27 мар
Один из поселков Тюменской области подтопило из-за паводков
12 мар
Весенняя угроза: на Урале взрывают лед, в Подмосковье готовятся к паводкам
6 мар
Снег обернется потопом: российские регионы готовятся к рекордным паводкам
9 февр
Патрушев заявил о готовности регионов РФ к сезону паводков и пожаров
21 авг
В водной ловушке: ливни обрушились на Магаданскую область
17 авг
Число подтопленных домов в результате паводка в Омской области выросло до 64
18 июл
Аномальный паводок: Индигирка затопила 400 участков в Якутии
17 июл
Вода полностью отрезала якутское село Оймякон
23 мая
Большая вода: в Якутии осложняется ситуация с паводками
12 мая
Паводок в Кузбассе: зафиксировано резкое повышение уровня воды в реках
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Легко начать — сложно остановиться: чем опасно частое использование спреев для носа
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео