В Дагестане в Геджухском водохранилище прорвало дамбу
На место происшествия направлены силы МЧС, включая аэромобильную группировку.
Фото: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС
В Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, переполненного из-за обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, ливни привели к подтоплению ряда населенных пунктов. У водохранилища разрушилось защитное сооружение.
По предварительным данным, около 30 домов оказались подтоплены в поселке Мамедкала, порядка 100 человек эвакуированы.
На место происшествия направлены дополнительные силы МЧС, включая аэромобильную группировку, состоящую из 40 человек и пяти единиц специальной техники. Развернуты шесть пунктов временного размещения.
При наихудшем сценарии развития в зону подтопления могут попасть четыре населенных пункта, в которых более трех тысяч жилых домов с населением свыше 20 тысяч человек.
Днем, 5 апреля, в Махачкале в результате потопа обрушился многоквартирный дом. Сначала фундамент здания начал проседать, а затем оно буквально рухнуло вниз.
Мощное наводнение настигло Дагестан в конце марта. Под воду ушли не просто дома, а целые кварталы. Разрушены мосты, размыты дороги и сельхозугодья.
За короткое время выпало рекордное для марта количество осадков, местами превысившее исторический максимум за более чем 100 лет наблюдений. В Махачкале ввели режим функционирования чрезвычайной ситуации из-за последствий сильных ливней.
