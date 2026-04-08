Паводок в Нижегородской области: что известно

Подтоплены десятки мостов, сотни участков, размыты дороги.

В Нижегородской области начался мощный паводок

Новая волна паводков прокатилась по Поволжью. В Нижегородской области подтоплены десятки мостов, размыло ряд автодорог. Самая сложная ситуация в Шатковском районе. Там из берегов вышло сразу несколько рек. Жителям ближайших поселков приходится передвигаться по улицам только вплавь. Обстановку в зоне бедствия оценил корреспондент «Известий» Олег Мурашев.

Поселок Шатки Нижегородской области находится на берегу реки Кеша, это правый приток Оки. Последний раз этот район топило два года назад. В этом году была аномальная снежная зима.

«Люди очень устали. Люди, вообще, в безысходности какой-то, не знают даже, что делать», — говорит местная жительница по имени Елена.

Местные жители добираются домой и на работу на лодках.

Всего же в Нижегородской области подготовлено 40 тысяч мест для размещения людей из подтопленных территорий, организовано девять аварийно-спасательных отрядов.

Вслед за Нижегородской областью паводки пришли и в республику Марий Эл. Подтоплены частные дома. Объявлен оранжевый уровень опасности. Сотрудники МЧС уже начали эвакуировать людей в Йошкар-Оле.

