Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка

Повсюду последствия катастрофы — люди потеряли жилье и бизнес.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Рамазан Рашидов; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Только что стало известно о шестом погибшем в результате разрушительной стихии в Дагестане. Тысячи жителей потеряли имущество, кто-то — целые дома. По поручению президента, всем оказывают необходимую помощь. Люди и сами приходят на выручку друг другу. Из Дагестана передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Там, где вчера спасали людей, сегодня разбирают завалы, откачивают воду и подсчитывают ущерб. В Дагестане пытаются справиться с последствиями сильнейшего наводнения.

Самая тяжелая ситуация остается в поселке Мамедкала Дербентского района. Именно сюда после прорыва дамбы пришла разрушительная волна. Десятки домов получили серьезные повреждения, старые постройки буквально сложились под ударом стихии. Сегодня в Мамедкале повсюду следы настоящей катастрофы. Жители разбирают завалы, сушат вещи, выносят мебель и пытаются понять, можно ли вообще вернуться в свои дома.

«Вот посмотрите, что творится. Холодильники, все валялись на полу. Ну что, куда пойти мне? Куда зайти мне? Где спать?» — говорит местная жительница Джума Алиева.

И в столице Дагестана продолжается большая уборка. Некоторые улицы Махачкалы до сих пор под водой. Некоторые местные жители включили насос и пытаются хоть как-то навести здесь порядок. Люди выбросили на улицу испорченную мебель и домашнюю утварь. Сотни квартир и домов полностью подтоплены. Люди потеряли все нажитое. Многие лишились бизнеса.

«Воды в этом помещении — десять сантиметров, а было полтора метра. Владельцы пытались хоть как-то спасти свое имущество и даже построили вот такую дамбу из мешков с песком. Но это не помогло — воды было слишком много», — отметил корреспондент.

Местные жители уже говорят не только о последствиях, они требуют наконец решить хроническую проблему подтоплений города, из-за которой все эти улицы уходят под воду после каждого сильного дождя.

«Прежде чем эту землю выделить, надо было всю инфраструктуру здесь сделать: и воду подвести, и канализацию, и все. Это что такое? Передайте вот это начальству. Там они сидят, приходят сюда. С этим каналом разбираются», — подчеркнул местный житель Алибутта Абдуев.

Сейчас в пострадавшие районы едут волонтеры, спасатели и гуманитарные грузы из разных регионов России. Помогать людям прибыли специалисты из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также высококлассные спасатели из Пятигорска, Москвы и даже Луганской Народной Республики.

На месте сейчас работают не только экстренные службы, но и десятки добровольцев. В поселки и города выехали волонтеры-медики, студенты и просто неравнодушные люди, которые помогают разбирать завалы, доставлять продукты, воду, медикаменты, одежду и все необходимое пострадавшим семьям.

«Все, что нужно, все мы получаем. Спасибо всем, народу очень большое спасибо. Толпами идут, очень много народа — со всех сел, со всех районов, со всего Дагестана. Все приходят, все помогают. Вот, пожалуйста, вот народ. Целыми днями все время идут с лопатами, помогают, убирают, помогают населению», — рассказал местный житель.

Для тех, кто остался без крова, в пострадавших районах развернуты пункты временного размещения. Власти уже заявили, что пострадавшие получат выплаты в зависимости от степени ущерба. Главное, что стало видно после этой трагедии, — не только масштаб разрушений, но и масштаб сплоченности людей.

Тема:
Паводки в регионах России
5 апр
В Дагестане в Геджухском водохранилище прорвало дамбу
27 мар
Один из поселков Тюменской области подтопило из-за паводков
12 мар
Весенняя угроза: на Урале взрывают лед, в Подмосковье готовятся к паводкам
6 мар
Снег обернется потопом: российские регионы готовятся к рекордным паводкам
9 февр
Патрушев заявил о готовности регионов РФ к сезону паводков и пожаров
21 авг
В водной ловушке: ливни обрушились на Магаданскую область
17 авг
Число подтопленных домов в результате паводка в Омской области выросло до 64
18 июл
Аномальный паводок: Индигирка затопила 400 участков в Якутии
17 июл
Вода полностью отрезала якутское село Оймякон
23 мая
Большая вода: в Якутии осложняется ситуация с паводками
Последние новости

14:32
«Последствия не нуждаются в объяснении»: Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана
14:24
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций
14:10
Макаке Панчу отправили подарок из Московского зоопарка
14:02
Дороже Вrеnt: нефтяные доходы Ирана подскочили почти на 40%
13:55
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
13:47
Владимир Путин поздравил избранного президента Вьетнама

Сейчас читают

«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
«На рассвете откроются врата»: почему Ванга боялась 12 апреля 2026 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

