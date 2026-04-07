Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане

Александр Козлов доложил об обстановке в регионе Владимиру Путину.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов
Минприроды: третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля
Третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу ликвидации последствий ЧП в регионе.
«Сегодня в 11 утра Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом, плюс гроза», — сказал министр.
По словам Козлова, третья волна паводков затронет реки Джумрут и Самур.
В Дагестане 5 апреля из-за обильных осадков произошло переполнение Геджухского водохранилища, в результате чего порвался земляной вал. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Из-за дождей в регионе многие дома остались без света.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане устраняют последствия мощного паводка. Повсюду последствия катастрофы — люди потеряли жилье и бизнес. Самая тяжелая ситуация остается в поселке Мамедкала Дербентского района. Именно сюда после прорыва дамбы пришла разрушительная волна. Десятки домов получили серьезные повреждения, старые постройки буквально сложились под ударом стихии.
