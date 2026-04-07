Путин потребовал оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане

Евгения Алешина
Фото, видео: МЧС России по Республике Дагестан; 5-tv.ru

Пострадавшим от наводнений в Дагестане надо оказать всю необходимую поддержку. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий ЧП в регионе.

«Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь», — сказал он.

Российский лидер также поручил держать на контроле ликвидацию последствий паводков в пострадавших районах, включая эпидемиологическую и санитарную обстановку.

Путин заверил, для ликвидации последствий стихии что сил и средств привлечено в достаточном размере. Российский лидер призвал проводить аккуратно и в индивидуальном порядке работу по оценке ущерба с каждой пострадавшей семьей, так как работа эта непростая.

В своей речи президент поблагодарил за скоординированную работу сотрудников федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, а также добровольцев и волонтеров.

В Дагестане 5 апреля из-за обильных осадков произошло переполнение Геджухского водохранилища, в результате чего порвался земляной вал. Из-за дождей в регионе многие дома остались без света.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях паводков в Дагестане. Жителей нескольких сел экстренно эвакуировали, это их и спасло — уровень воды здесь поднялся до двух с половиной метров.

