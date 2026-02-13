«Дети его любили»: хоккейный тренер Крикунов вспомнил о работе Александра Филиппова

|
Наставники часто пересекались.

Тренер Крикунов: тренера Александра Филиппова очень любили дети

Заслуженного тренера России по хоккею Александра Филиппова очень любили дети. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал его коллега, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов.

«Очень такой позитивный парень был всегда, да, всегда с улыбкой, всегда такой. Добрый такой… Игрок хороший был», — вспомнил Крикунов.

По словам тренера, он был знаком с Филипповым практически всю жизнь. Они вместе играли, работали в одном хоккейном клубе, только Крикунов работал с взрослыми спортсменами, а Филиппов с юными. Тренеры часто пересекались.

«Он с детьми работал. И, кстати, они его любили очень», — сказал Крикунов.

В пятницу, 13 февраля, стало известно, что первый тренер и крестный отец Александра Овечкина Александр Филиппов скончался в возрасте 75 лет. Филиппов — бывший защитник московского «Динамо», в его составе он стал двукратным обладателем Кубка СССР. Он по праву занимает почетное место в Зале славы клуба. Были еще десятки других высоких наград. Главные — это золотые медали чемпионата Европы и мира в 1975-м.

