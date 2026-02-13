Германия может начать диалог с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его слова приводит газета The Guardian.

«Если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать», — заявил Мерц.

По мнению канцлера, предпосылкой для начала диалога могут стать якобы трудности в российской экономике.

Кроме того, немецкий канцлер признал превосходство России над Европейским союзом (ЕС), несмотря на разные экономические возможности. Мерц считает, что ЕС задействует свой военный, политический, экономический и технологический потенциал не в полную силу, в связи с чем в настоящее время необходимо изменить подход к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии неожиданно сменил риторику и заговорил о диалоге с Россией. Фридрих Мерц, один из главных русофобов и ястребов войны, вдруг выразил надежду на восстановление отношений с Москвой.

При этом позже Мерц заявил, что Берлин не намерен выступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, диалог по урегулированию конфликта необходимо вести напрямую между сторонами противостояния, тогда как Германия занимает наблюдательную позицию. Он отметил, что немецкие власти следят за развитием ситуации и рассчитывают на скорейшее завершение конфликта.

