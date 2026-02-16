Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Глава киевского режима говорил не о политических убеждениях, а именно об этнической принадлежности.

Захарова о призыве Зеленского к травле русских спортсменов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями, выступающих на Олимпийских играх 2026 года в Италии, не что иное, как истерика и неонацизм. Об этом в программе на «Первом канале» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что, то заявление, которое сделал Зеленский <…>, — это истерика, крики, это запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что призыв Зеленского буквально отторгнуть из Олимпийских игр спортсменов, имеющих русское или российское происхождение, — и есть тот самый неонацизм киевского режима, о котором Россия неоднократно заявляла.

До этого официальный представитель МИД России отмечала переход киевского режима из марионеточного с наигранной демократией в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. По словам Захаровой, Украину поддерживают оружием, финансами и политическим содействием целый «конгломерат под натовским зонтиком».

