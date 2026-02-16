Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 89 0

Поддержку Украине оказывает «целый конгломерат стран под натовским зонтиком», заявила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова про киевский режим: «террористическая ячейка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киевский режим превратился из марионеточного с наигранной демократией в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире федерального канала. 

«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки», — отметила Захарова.

По ее мнению, киевский режим — это пример международного терроризма, который получает поддержку извне в виде оружия, финансов и политического содействия. Захарова назвала такую помощь других стран «конгломератом под натовским зонтиком».

До этого Мария Захарова назвала европейские страны «молчаливыми жертвами» своих заокеанских союзников, которые доверили им свою безопасность.

Избранную Украиной тактику официальный представитель МИД РФ обрекла на провал. По ее мнению, выбранная стратегия ведет страну к разрушению государственности и обнищанию.

Захарова также указала, что миру нужно «ловить нациста» из-за слов Зеленского об участии русских спортсменов в составе сборных других стран на Олимпиаде в Италии, которое тот назвал гадким и неприятным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео