Киевский режим превратился из марионеточного с наигранной демократией в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире федерального канала.

«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки», — отметила Захарова.

По ее мнению, киевский режим — это пример международного терроризма, который получает поддержку извне в виде оружия, финансов и политического содействия. Захарова назвала такую помощь других стран «конгломератом под натовским зонтиком».

До этого Мария Захарова назвала европейские страны «молчаливыми жертвами» своих заокеанских союзников, которые доверили им свою безопасность.

Избранную Украиной тактику официальный представитель МИД РФ обрекла на провал. По ее мнению, выбранная стратегия ведет страну к разрушению государственности и обнищанию.

Захарова также указала, что миру нужно «ловить нациста» из-за слов Зеленского об участии русских спортсменов в составе сборных других стран на Олимпиаде в Италии, которое тот назвал гадким и неприятным.

