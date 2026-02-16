Сотрудники ДПС в Московской области спасли людей из горящего дома

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 168 0

Это произошло в Дмитрове.

Фото, видео: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Дмитрове сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома

В Московской области сотрудники ДПС — старший лейтенант полиции Иван Грибков и старший лейтенант полиции Александр Евсеев — спасли людей из горящего многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС заметил клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из подъезда многоквартирного дома на улице Космонавтов. Огонь стремительно распространился, блокируя основной выход. Грибков и Евсеев, не дожидаясь прибытия экстренных служб, стали помогать жильцам многоэтажки выйти на улицу через окна.

Так, Евсеев вместе с другими жителями дома при помощи стремянки помог пенсионерке выбраться из задымленной квартиры. В это время Грибков оцепил опасную зону и не пропускал в здание посторонних.

Убедившись, что пожар полностью ликвидирован и все люди в порядке, экипаж вернулся к выполнению своих служебных обязанностей.

Ранее 5-tv.ru, что пять человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде. Происшествие произошло на улице Митькина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео