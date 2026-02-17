Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО

Айшат Татаева
Айшат Татаева 57 0

Наши бойцы также поражали живую силу противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Спецоперация

Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта

Снайперы группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ во время наступления штурмового отряда на вражеский опорный пункт в Запорожской области.

После освобождения населенного пункта Зализничное подразделения группировки продолжили продвижение в глубь Гуляй-польского оборонительного района. Во время наступления штурмовики не могли преодолеть открытый участок местности. Пулеметные точки ВСУ контролировали сектор, а операторы тяжелых гексакоптеров пытались остановить продвижение наших войск.

Получив информацию о противнике, снайперы выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Передвигались скрытно в составе малых групп. Сначала стрелки поразили несколько гексакоптеров, что позволило обезопасить ударные силы группировки «Восток» с воздуха.

Затем снайперы подавили огневые точки пулеметных расчетов и обеспечили продвижение наших мотострелков в глубину обороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
