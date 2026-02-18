Российская делегация отправилась в аэропорт после завершения переговоров в Женеве

Российская делегация в Женеве отправилась в аэропорт после завершения переговоров, пишет ТАСС.

Ранее в отеле InterContinental завершилась трехсторонняя встреча России, США и Украины. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, встреча, состоявшаяся 18 февраля, продолжалась около двух часов. Стороны обсуждали возможные подходы к урегулированию конфликта и обменялись позициями по ключевым вопросам.

Первый раунд консультаций по возможным путям урегулирования конфликта на Украине состоялся 17 февраля.

Диалог продолжался более шести часов. Участники обсудили текущую ситуацию и варианты дальнейших шагов по снижению напряженности. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны США в переговорах участвовали Джаред Кушнер и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. Также в обсуждении приняли участие министр обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и другие представители украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, когда, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, можно давать оценки переговорам по Украине в Женеве.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.