Лавров: Европа в контексте Украины показала свою нацистскую сущность

Европа в контексте Украины обнажила свою нацистскую сущность, которую, как ранее думала Россия, устранило поражение Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя позицию Европейского союза (ЕС) по урегулированию украинского конфликта.

«Европа обнажает свою нацистскую сущность, которую, мы думали, поражение Гитлера во Второй мировой войне все-таки устранило. А она, эта нацистская сущность, оказалась весьма живучей. Не вижу, какую роль может Европа сыграть», — заявил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что европейские государства требуют начала переговоров и настаивают на собственном участии в них, но при этом заявляют, что Украина якобы защищает европейские ценности. По мнению политика, на европейском пространстве никто не предпринимает усилий для отмены украинских законов, которые ограничивают использование русского языка и деятельность канонической православной церкви. Подобная практика, по словам главы МИД РФ, не имеет аналогов в других регионах мира.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что Европа уже имела возможности сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Министр напомнил о соглашениях февраля 2014 года, Минских договоренностях 2015 года, а также о переговорах в Белоруссии и Стамбуле, прошедших в 2022 году. По его словам, в апреле 2022 года стороны зафиксировали принципы урегулирования, однако подписание документа так и не состоялось.

«А там были гарантии безопасности с участием пяти постоянных членов, то есть включая Россию и Китай, с участием, кстати, Германии и Турции. И там было записано, что вот эта группа гарантов безопасности работает на основе консенсуса и что любые решения принимаются только единогласно», — пояснил Лавров.

Однако, как заявил министр, нынешние предложения европейских стран о гарантиях безопасности для Украины носят односторонний характер и сформулированы без учета позиции Москвы.

Ранее сообщалось о том, что на Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. После того как соответствующая петиция набрала необходимое число голосов, Госкомтелерадио Украины начало подготовку проекта постановления с конкретными инструментами запрета российских и русскоязычных произведений. Кроме того, документ запретит распространение материалов, «пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.