Эпидемиолог Покровский: облизывание льда с Байкала может привести к гепатиту А

Лизать лед Байкала и пить сырую воду из озера может быть небезопасно для здоровья. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредил эпидемиолог Вадим Покровский в комментарии распространившегося в соцсетях тренда, когда туристы и блогеры пробуют воду знаменитого озера на вкус.

По словам специалиста, несмотря на репутацию Байкала как одного из самых чистых водоемов, при употреблении сырой воды или контакте со льдом существует риск попадания в организм патогенов кишечной группы. Вероятность заражения ниже, чем в большинстве других водоемов, однако полностью исключать ее нельзя.

«Хотя Байкал является довольно чистой чистым водоемом, но если пить сырую воду или облизывать лед, или как-то его использовать для охлаждения, скажем, напитков, то, конечно, какие-то патогены-кишечной группы могут попасть. Хотя риска, наверное, меньше, чем в других водоемах, но он, тем не менее существует», — пояснил эксперт.

К тому же Покровский отметил, что такие микроорганизмы могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях речь может идти о вирусе гепатита А, при котором поражается печень.

Помимо этого, врач напомнил, что употребление некипяченой воды в принципе нежелательно, за исключением проверенных и удаленных от возможных источников загрязнения природных источников. Наиболее безопасным способом, по его словам, остается кипячение воды.

«Потребление сырой воды, некипяченой, в принципе нежелательно. За исключением только источников, которые далеко находятся в таких безопасных местах, куда не могут попасть какие-то загрязнения», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, во время поездки в Иркутск выложил видео, на котором он облизывал лед озера Байкал. Ролик, опубликованный накануне концерта в городе, быстро стал популярным в соцсетях и вызвал бурную реакцию подписчиков.

Таким способом исполнитель решил «познакомиться» с природной достопримечательностью, которую поклонники называют местом силы. Однако врач призвал не повторять подобные эксперименты ради эффектных кадров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.