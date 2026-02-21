ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ

Использование мессенджера Telegram в зоне спецоперации представляет риск для военнослужащих ВС РФ, так как размещаемая в нем информация может быть доступна украинским спецслужбам. Об этом сообщили представители в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что провели комплексный анализ работы мессенджера. По итогам проверки установлено, что за последние три месяца использование Telegram российскими военнослужащими неоднократно приводило к возникновению угроз их жизни.

Прежде ФСБ призывала россиян, не только военных, к бдительности при использовании Telegram. Представители ведомства отмечали, что «спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве» потенциальных исполнителей диверсий и терактов на территории России.

Подчеркивалось, что для этих целей создаются фейковые аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, для реалистичности они наполняюся их фотографиями и видео, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В ФСБ предупредили, что все, кто оказывал содействие противнику, будут раскрыты и понесут наказание, соответствующее тяжести преступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Минцифры Максут Шадаев объяснил решение Роскомнадзора о замедлении Telegram.

