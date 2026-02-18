Глава Минцифры объяснил решение Роскомнадзора о замедлении Telegram

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Шадаев также заявил о наличии подтверждений доступа иностранных спецслужб к переписке пользователей.

Замедление Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мессенджер Telegram не выполнил порядка 150 тысяч требований об удалении информации, запрещенной на территории России. В связи с этим Роскомнадзор принял решение о замедлении работы платформы за несоблюдение норм российского законодательства. Об этом 18 февраля сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Государственной думы по информационной политике.

«Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов и требований на удаление каналов, материалов, постов, в которых содержится запрещенная информация», — заявил он.

По словам министра, с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, увеличилось в три раза. Он также заявил, что у правоохранительных органов есть прямые подтверждения того, что доступ к переписке пользователей Telegram получают иностранные спецслужбы.

Шадаев подчеркнул, что Роскомнадзор постепенно усиливал меры воздействия на платформу, рассчитывая добиться соблюдения требований российского законодательства. В частности, введенные ограничения на голосовые сообщения, как отметил глава Минцифры, позволили сократить число правонарушений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram. Для этого необходимо, чтобы компания привела свою работу в соответствие с российским законодательством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

