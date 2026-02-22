Трамп назвал переговоры в Женеве серьезными

Как только начинаются серьезные переговоры по Украине, Центральную Россию засыпает рекордным снегопадом. Встретились в Женеве — побиты исторические показатели. Встретились перед этим в Абу-Даби — в Москве аномальные сугробы. Один раз — случайность, два раза — совпадение. Ждем новой встречи, чтобы понять: это уже тенденция?

Мы, конечно, не верим в климатическое оружие. Вернее так: у нас нет подтвержденных фактов о его существовании. Но… США сейчас подтягивают второй авианосный флот к Ирану, там же — ударные подлодки с «Томагавками». А в Иране — сильнейшая в современной истории засуха… Ладно, ладно, совпадение, климатического оружия не существует. Это фантазия.

Но вот факт: в Женеве американские переговорщики в одни и те же дни, в одном и том же месте решали и украинский вопрос, и ближневосточный. С утра — переговоры с Ираном, после обеда — с нами и украинцами. В одном и том же отеле. О чем беседовали и когда будет новая встреча, выяснял корреспондент «Известий» Игорь Балдин, который эти дни работал в Женеве.

Когда сверху скажут, в ЕС быстро забывают о санкциях. По команде из Вашингтона Италия и Швейцария открывают воздушное пространство для пролета нашего спецборта.

Здесь сложно заметить, что Швейцария принимает переговоры мирового уровня. Женева и без того сонная и спокойная, а тут еще третий день идут дожди — город совсем опустел.

Редкие патрульные вертолеты увидишь разве что в трех километрах от центра, над отелем «Интерконтиненталь». Место этих трехсторонних переговоров, конечно, символичное. Здесь встречались еще Горбачев и Рейган, а в 2014-м, когда только разгорался конфликт, — делегации России, США и Украины.

Наша делегация достаточно солидная, больше 15 человек. Ее возглавляет Владимир Мединский. Кроме него, здесь представители МИД. Отдельно в Женеву прилетает Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента по экономическим вопросам. Уже одно это говорит о том, что круг обсуждаемых тем здесь намного шире, чем в Абу-Даби.

В том, что переговоры будут долгими и непростыми, журналисты убедились, когда под тент, который заботливо растянули швейцарцы, выкатили тележку с кофе и круассанами.

Из зала, где идут переговоры, — только скупые фотографии: П-образный стол, представители Москвы и Киева на противоположных сторонах, между ними — американцы и швейцарский МИД.

С видеокамерой охрана внутрь отеля не пускает. Проходим с телефонами как гости. Успеваем снять ширму, за которой находится переговорный зал. А затем и делегации: сначала российскую, а затем разговаривающего по телефону главу украинской делегации Рустема Умерова. В объектив наших коллег попадают и спецпредставители Трампа — Уиткофф и Кушнер.

Разворот США в сторону мира произошел год назад: тогда спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф впервые прилетел в Россию. С тех пор в нашей стране он был еще шесть раз, и качество этих встреч говорит о многом.

Еще со времен выволочки в Овальном кабинете стало ясно, как Трампа раздражает несговорчивость Зеленского. В первых же женевских встречах президент США на всякий случай аккуратно надавил на того, кто еще не все понял.

«Это серьезные переговоры. Все просто, на самом деле. Украине лучше как можно быстрее договариваться», — сказал президент США Дональд Трамп.

Глава украинской делегации, кажется, что-то услышал: вопреки своим привычкам, решил лишнего не говорить.

«Это машина украинской делегации. Только что мы попытались задать вопрос Умерову, но он от всех комментариев отказался», — говорит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Серьезные вопросы любят тишину. Отличительная черта женевских переговоров в том, что те, кто решает вопросы за столом, мягко говоря, скупы на комментарии. Значит, диалог идет. А вот те, кто в стороне, в своем стиле вновь создают шум: у здания отеля украинский митинг с уже знакомыми лозунгами из серии Ukraina über alles.

В том же духе и Зеленский: сперва заявляет, что Украина не откажется от Донбасса (это при том, что большая его часть уже давно под контролем России), затем переходит к прямым нападкам на Трампа. Он явно осмелел. На переговорной неделе раздает одно за другим интервью, перечит Вашингтону, ставит заведомо невыполнимые условия России. Достается даже близким друзьям — европейцам, которые устали от бесчинств украинских беженцев. Зеленский обиделся.

«У русских много недвижимости, детей, родственников в Европе. Так пусть ****** (уходят. — Прим. ред.) в Россию!» — сказал Владимир Зеленский.

Киевские власти тянут время, потому что у них отнюдь не мирные планы.

«Нельзя оставлять попыток вернуть утраченные территории. Пусть пройдут десятки лет, неважно», — сказал главком Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

В эксклюзивном интервью «Известиям» экс-советник Рейгана заявляет: это кто-то из европейцев вновь подталкивает Украину в огонь.

«Пока у руля стоит Зеленский и слушается своих хозяев из НАТО, ни о каком мире речи быть не может. У европейских лидеров сейчас две беды. Первая — они слабы как политики, народ их не поддерживает. Вторая — экономика трещит по швам», — сказал заместитель министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Кто именно стоит за Киевом, становится понятно по кадрам. Нам удалось запечатлеть в лобби «Интерконтиненталя» советника британского премьера по безопасности Джонатана Пауэлла — «тень отца» Бориса Джонсона, который уже срывал мирные планы.

«Зеленский очень много играет. Почему? Он вынужден это делать, потому что за спиной его локти поддерживает Лондон, который играет главную роль во всех делах на Украине», — сказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Два женевских дня. В общей сложности восемь часов переговоров. А итоговый брифинг — рекордно короткий.

«Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча», — сказал помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.

И эта немногословность — хороший знак: Россия продолжает настаивать на своих условиях, а внутри украинской делегации назревает раскол: часть киевского истеблишмента выступает за мир, часть требует войны до последнего… Понятно, кого.

«Украина сейчас вообще не в том положении, чтобы торговаться. Потому что в этом конфликте она уже проиграла. Проиграла окончательно», — сказал политолог, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро.

Для многих брюссельских политиков с низким рейтингом украинский конфликт — это спасательный круг, и финансовый, и политический. Отсюда и многомиллиардные вливания, и лозунги, например, так называемый «ультиматум России имени Каи Каллас»: отвести войска, сократить армию и прочие фантазии на тему.

«Встречи в Женеве вновь показали, что Россия не отказывается от своих максималистских требований. Европа должна реагировать: оказывать больше поддержки Украине и еще больше давить на Россию», — сказала зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас.

Основной диалог здесь, конечно, идет между Россией и США. Европа хотела сесть за стол переговоров, но ее туда не пустили. Как показали Минские соглашения, это не самый надежный партнер.

Ситуация на поле боя уже давно, мягко говоря, не в пользу ВСУ. Финансово и энергетически Киев истощен. И все, что остается Зеленскому и его команде, — тянуть время, надеясь не спасти страну, а как можно дольше удержаться у власти.

Есть определенные позитивные сигналы, которые говорят о том, что переговоры были не безуспешны. Нет сливов в прессе. Когда стороны не спешат делиться деталями с общественностью, это часто значит, что они, действительно, спорят по существу, а не просто позируют для камер. В мире геополитики тишина иногда говорит громче слов.

Публикации, конечно, есть в западной прессе, но это «размышлизмы» о том, что могут обсуждать за закрытыми дверями. А о том, что стороны о чем-то действительно договорились, стало ясно после заседания Совета Безопасности, куда президент пригласил двух главных российских переговорщиков — Мединского и Костюкова.

«Они мне докладывали, но хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться», — сказал Владимир Путин на заседании Совбеза.

«Удалось договориться» — уже большое дело, учитывая явное нежелание лично Зеленского общаться с Москвой.

И это второй позитивный сигнал: Зеленский занервничал и начал хамить. Значит, где-то его прижали и принуждают делать то, что он делать не хочет. Это хорошо.

Тем более у него появилась еще одна забота — удар в тыл нанес Валерий Залужный с помощью британской прессы. Бывший главком ВСУ дал интервью сразу двум передовицам — The Times и Guardian — и фактически обвинил лично Зеленского в двух крупных провалах: мол, он проспал начало СВО в феврале 22 года и «задушил» наступление ВСУ летом 2023 года. Понятно, что Залужный выгораживает сам себя, но… Главное — Британия перешла в атаку. Это тоже хорошо.

