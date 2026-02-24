ВС РФ расширяют полосу безопасности в Харьковской области

РСЗО «Ураган» активно работают в Харьковской области. Наши военные расширяют полосу безопасности. Остановить стремительное продвижение на этом направлении противник пытается с помощью беспилотников. Пункты управления, откуда украинские боевики запускают ударные дроны и дроны-разведчики, сейчас являются приоритетной целью.

Всю мощь российских «Ураганов» на деле увидел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

С расчетом РСЗО «Ураган» выкатываемся на огневую точку для стрельбы по конкретной цели. Расчет работает на опережение. Глаза противника в воздухе замечены еще по дороге сюда.

«Пять минут (на развертывание. — Прим. ред.) — стандарт. Нас так учили. Так и работаем», — отмечает командир боевой машины с позывным «ДШБ».

Техника — на огневой точке. Бойцы навелись и наблюдают за небом, в том числе, чтобы не было вражеских беспилотников.

И вот огонь по позициям украинских боевиков. Бойцы говорят: артиллериста оценивают по первому выстрелу. Дальше — корректировка огня.

Здесь цель накрыли сразу. Командир батареи еще перед началом работы не сомневался в результате.

«422 тысячи квадратных метров — (площадь. — Прим. ред.) поражения. (На пункт управления БПЛА. — Прим. ред.) хватает четыре снаряда», — делится командир второй реактивной батареи с позывным «Карат».

Вражеские пункты управления БПЛА, откуда украинские боевики координируют работу беспилотников, сейчас приоритетная цель у наших военных. Уничтожить объект — значит, ослепить противника и дать дорогу штурмовикам. На харьковском направлении у наших подразделений стратегическая инициатива. Сейчас удары все чаще наносят по логистике ВСУ — колоннам, складам, мостам.

«Наверное, большая гордость за уничтоженную переправу через Северский Донец. Нет снабжения у противника — нашим войскам легче», — говорит номер расчета с позывным «Добрый».

Расчищает путь пехоте, которая расширяет так называемую зону безопасности, 244-я артиллерийская бригада 11-го армейского корпуса.

«Перед нашим подразделением стоит задача — обеспечение продвижения войск по территории противника. Наши войска в данный момент наступают и наши подразделения оказывают им огневую поддержку», — говорит командир реактивного дивизиона с позывным «Редут».

Залпы угасли. На огневой точке расчет уезжает в укрытие. Риск во время работы сейчас огромный. Боец с позывным «Остап» — водитель — подвозит боеприпасы на линию боевого соприкосновения. За отвагу и самоотверженность его и товарищей бригады награждают ведомственной медалью.

«Постоянно враг работает на FPV-дронах, как на оптике, так и без. В принципе, защищаем себя системой РЭБ, также выставляем часовых, которые при ведении работы осуществляют мониторинг воздуха», — объясняет водитель взвода управления с позывным «Остап».

Основные усилия сейчас, чтобы закрепиться на западном берегу Северского Донца. Ударный кулак на этом участке фронта сформирован.

