Получил главную роль после отчисления из вуза: Курцын об успехе в кино

Актера Курцына отчислили из театрального института, и он получил главную роль

Актер Роман Курцын один из первых среди однокурсников получил главную роль в сериале, хотя перед этим его отчислили из Ярославского государственного театрального института. Это был проект «Серебро», снятый на Свердловской киностудии в 2008 году режиссером Юрием Волкогоном. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время»

«Тысяча шестьсот четырнадцатый год, времена Смуты на Руси, сериал такой, называется „Серебро“ — для Первого канала. Меня отчислили из театрального института, я поехал в Екатеринбург и получил главную роль. И когда приехал на курс, у меня уже была главная роль на четвертом курсе — у меня главная роль в сериале! Мне просто нельзя так… Нельзя со мной так», — сказал Курцын.

Прежде в интервью телеканалу «Звезда» актер признавался, что отчисляли его не единожды, а целых четыре раза по разным причинам. Впервые — за драку, а потом из-за неявки на генеральный прогон. Мастер Александр Кузин хоть и знал, что его студент не задействован в спектакле, все равно остался непреклонен. А Курцын тем временем на всех парах мчался из Костромы в Ярославль, его даже прав лишили!

«А он послал меня на три буквы прямо при всех. И я пошел», — смеялся артист.

Но отчисление жадного до профессии парня не останавливало, он пробирался в вуз через форточки, чтобы получать необходимые знания, восстанавливался и продолжал учебу. Еще раз молодого актера выгнали за то, что он работал в ночных клубах. Тот самый мастер Кузин запомнил трудного студента — он говорил, что такому человеку тяжело будет работать в театре, и ему больше подойдет сфера кино.

Что же касается Курцына, хоть мастер и называл его своим большим разочарованием, но научил не сдаваться. Он так и не согласился быть голодным актером, всегда искал способ хорошо зарабатывать. Но при этом, по собственным словам, ему не приходилось идти на сделки с совестью: каждое достижение — результат честного труда настойчивости.

«По карьерной лестнице продвигаться… Просто заниматься надо, надо идти в этой сфере с чистой совестью и чистыми руками. Только так», — заключил артист.

