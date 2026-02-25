Российские FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Боевая задача выполнялась вблизи города Орехов в Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу у города Орехов

Расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили несколько объектов обороны ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторами разведывательных дронов в городской застройке Орехова были замечены пункты управления ВСУ, а в лесу неподалеку — группы боевиков ВСУ.

Все выявленные цели были ликвидированы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
24 февр
ВС РФ расширяют полосу безопасности в Харьковской области
24 февр
Supercam S350 — в помощь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
24 февр
Ми-28НМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 февр
Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
23 февр
Артиллерийский огонь накрыл блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 февр
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 февр
«На ноги не могу встать»: Украине не хватает ресурсов продолжать конфликт
22 февр
Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ
22 февр
Серьезные вопросы любят тишину: как прошли переговоры России и Украины в Женеве
21 февр
ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:12
Около 200 человек ищут пропавшую школьницу в Смоленской области
6:02
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину в Кривом Роге
6:00
Российские FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
5:37
«Оскорбления по-доброму»: Илья Гуров — о настоящей дружбе
5:20
«Щемящее чувство ностальгии»: Прилучный назвал любимую сцену из советского кино

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
«Блогером станет, всех купит»: Медалин о морали в фильме «Спасти бессмертного»
Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы