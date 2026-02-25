Опубликовано видео, как FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу у города Орехов

Расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили несколько объектов обороны ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторами разведывательных дронов в городской застройке Орехова были замечены пункты управления ВСУ, а в лесу неподалеку — группы боевиков ВСУ.

Все выявленные цели были ликвидированы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

