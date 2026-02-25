«Можем встретиться»: Богатырев прокомментировал слухи о романе со Здорик

Актер Марк Богатырев опроверг слухи о романе с коллегой Никой Здорик

Актер Марк Богатырев опроверг слухи о романтических отношениях со звездой сериала «Ландыши» Никой Здорик. По словам артиста, с молодой коллегой его связывает только дружба и общее театральное прошлое. Все остальное — продукт любопытства и фантазии журналистов. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мой друг».

«Нет, это все слухи, мы просто друзья. Мы просто в одном театре выросли, встретились на премьере, а из этого сделали, как всегда, какой-то слух. Нет, у нее своя жизнь, у меня своя, мы дружим, мы приятельствуем… Иногда мы можем встретиться, пообщаться, но мы исключительно друзья», — заявил Богатырев.

Актер только недавно вернул себе статус завидного холостяка. Он развелся с Татьяной Арнтгольц, мамой его единственного сына Данилы, после пяти лет брака. Стоило ему оказаться рядом с Никой Здорик на публичном мероприятии, сеть стали наполнять публикации, посвященные новой любви.

Под одним из таких постов Здорик решила прояснить ситуацию. Она попросила авторов не сочинять того, чего нет на самом деле. Так же, как и коллега, подчеркнула, что они «в одном театре росли» и дружат вот уже десять лет. Очевидно, убедила не всех поклонников, раз вопросы до сих пор возникают.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Марк Богатырев порассуждал о дружбе и предательстве. По словам артиста, он никогда не подставлял и не обманывал близких, но ему все же пришлось пережить подобное. И научиться прощать неверных друзей и подруг.

