Боевую задачу успешно выполнил вертолет Ми-28НМ.

Спецоперация

Опубликовано видео работы вертолета Ми-28НМ в зоне проведения СВО

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ — им был уничтожен опорный пункт ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом экипаж получил координаты базирования боевиков ВСУ в опорном пункте в зоне ответственности группировки «Восток» и выдвинулся к отмеченной точке.

Все цели были успешно уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
