Российская армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

Это ответ на террористические атаки боевиков киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Какие объекты Армия России поразила на Украине 26 февраля

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар был нанесен минувшей ночью, в ответ на террористические атаки украинских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры РФ. Обстрел носил массированный характер — под удар попали украинские военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, которые работают на Вооруженные силы Украины.

Вооруженные силы России 22 февраля также нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, заявив о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Президент отметил, что боевики ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки решить вопрос мирным путем Киев проигнорировал. Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, Европа и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
26 февр
«Это боль, которая не пройдет никогда»: Елена Яковлева о смерти родителей
26 февр
У «опорника» не было шансов. Лучшее видео из зоны СВО
26 февр
Артиллеристы уничтожили замаскированное орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 февр
Встреча по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта
25 февр
Беспилотники ВСУ уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
25 февр
«Малка» накрыла огнем укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 февр
Российские FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу. Лучшее видео из зоны СВО
24 февр
ВС РФ расширяют полосу безопасности в Харьковской области
24 февр
Supercam S350 — в помощь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
24 февр
Ми-28НМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

14:10
Самый дорогой в ЕС: плавучий терминал не спасает Финляндию от высоких цен на газ
13:54
Мария Погребняк запустила шоу о материнстве и родах
13:45
Россия передала украинской стороне тысячу тел боевиков
13:30
Российская армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК
13:10
Щедрость себе в убыток: замерзающая Прибалтика даст Киеву еще больше газа
13:08
Умерла в затворничестве: расколотая жизнь Натальи Климовой — вечной Снежной королевы

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео