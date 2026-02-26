Блогер Мария Погребняк ничего не знает о новом женихе Бузовой

Блогер Мария Погребняк оказалась не в курсе планов своей близкой подруги, певицы и телеведущей Ольги Бузовой, выйти замуж. В беседе с изданием Super девушка призвала артистку выйти на связь и «все объяснить».

Поводом для переполоха стал отдых Бузовой в Дубае. Певица заинтриговала подписчиков, опубликовав снимок с подписью: «На свидании с будущим мужем». Пока поклонники гадают, кто стал новым избранником артистки, выяснилось, что даже близкий круг звезды остался в неведении.

Мария Погребняк призналась журналистам, что у нее нет никаких подробностей о грядущей свадьбе или личности таинственного жениха. Ситуация настолько удивила блогера, что она решила обратиться к подруге публично.

«Оля, позвони. Все ли нормально? Потому что я не знаю, какой у тебя там муж нарисовался», — заявила Погребняк журналистам.

Сама Ольга Бузова пока продолжает хранить молчание, подогревая интерес к своей личной жизни кадрами из романтического отпуска.

