«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Артистка сразу обозначила серьезность своих намерений, соответствующе подписав снимок.

С кем отдыхает Ольга Бузова в ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова сходила на свидание с новым кавалером в ОАЭ

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала обсуждения о переменах в личной жизни. Во время короткого отпуска в ОАЭ артистка дала понять, что проводит время в компании загадочного спутника. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Звезда разместила фотографию, сделанную во время свидания в ОАЭ, в соцсети. Неизвестный мужчина в кадр не попал, однако Бузова продемонстрировала изысканный образ, выбранный для встречи.

В подписи к снимку она сообщила, что находится «на свидании с будущим супругом», подчеркнув этим серьезность намерений.

Поклонники поддержали артистку и пожелали ей счастья. Однако в то же время многие призвали не спешить с выводами, вспомнив о прошлых разочарованиях певицы. До этого Бузова не раз признавалась, что ее отношения в последние годы не складывались. Романы исполнительницы заканчивались на ранних этапах, а потенциальные избранники быстро исчезали из ее жизни. Несмотря на это, артистка продолжила верить в любовь и открыто говорить о желании создать семью и стать матерью.

Бузова состояла в официальном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Союз завершился разводом в 2016 году.

Позже знаменитость была в отношениях с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Роман пары длился около полутора лет, но закончился громким разрывом.

Кроме того, СМИ приписывали артистке близкие отношения с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Коллеги вместе участвовали в проекте на телевидении, где пытались построить личную жизнь. Позднее комик отмечал, что у них были шансы на развитие отношений, однако тогда Бузова начала встречаться с Манукяном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке. Звезда призналась, что всегда влюбляется с первого взгляда, а когда встретит того, кого полюбит, то захочет сыграть свадьбу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
9 февр
Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
8 февр
«Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
7 февр
«Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
6 февр
«Я готова»: Бузова согласна на обнаженку в кино
6 февр
«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой
6 февр
«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
4 февр
«Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
4 февр
Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
3 февр
Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»
3 февр
«Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

13:40
Задержан организатор нелегальной экскурсии на Байкале, в которой погибли туристы
13:31
Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
13:20
«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
13:10
Новый уровень заботы о юных пациентах: Минздрав РФ обновит стандарты педиатрии
12:56
Трагедия в семье актера: дочь комика Мартина Шорта добровольно ушла из жизни
12:45
ФСБ предотвратила поджог военного самолета на Кубани

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
«Щемящее чувство ностальгии»: Прилучный назвал любимую сцену из советского кино
«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео