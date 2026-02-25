«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ

Ольга Бузова сходила на свидание с новым кавалером в ОАЭ

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала обсуждения о переменах в личной жизни. Во время короткого отпуска в ОАЭ артистка дала понять, что проводит время в компании загадочного спутника. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Звезда разместила фотографию, сделанную во время свидания в ОАЭ, в соцсети. Неизвестный мужчина в кадр не попал, однако Бузова продемонстрировала изысканный образ, выбранный для встречи.

В подписи к снимку она сообщила, что находится «на свидании с будущим супругом», подчеркнув этим серьезность намерений.

Поклонники поддержали артистку и пожелали ей счастья. Однако в то же время многие призвали не спешить с выводами, вспомнив о прошлых разочарованиях певицы. До этого Бузова не раз признавалась, что ее отношения в последние годы не складывались. Романы исполнительницы заканчивались на ранних этапах, а потенциальные избранники быстро исчезали из ее жизни. Несмотря на это, артистка продолжила верить в любовь и открыто говорить о желании создать семью и стать матерью.

Бузова состояла в официальном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Союз завершился разводом в 2016 году.

Позже знаменитость была в отношениях с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Роман пары длился около полутора лет, но закончился громким разрывом.

Кроме того, СМИ приписывали артистке близкие отношения с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Коллеги вместе участвовали в проекте на телевидении, где пытались построить личную жизнь. Позднее комик отмечал, что у них были шансы на развитие отношений, однако тогда Бузова начала встречаться с Манукяном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке. Звезда призналась, что всегда влюбляется с первого взгляда, а когда встретит того, кого полюбит, то захочет сыграть свадьбу.

