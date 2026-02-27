Комок в горле и сжатые челюсти: как ваше тело вычисляет токсичного партнера

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 41 0

Красивые жесты на свидании могут оказаться лишь искусной маской, истинное лицо партнера можно увидеть только в кризисных ситуациях.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Богунова: с правильным партнером жизнь становится проще и спокойнее

Когда бабочки в животе затихают, на сцену выходят два реальных человека со своими привычками и планами на жизнь. Именно в этот момент большинство союзов дают трещину.

Практический психолог Виктория Богунова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как проверить отношения на прочность еще до того, как они станут обузой.

Чтобы ваш союз не развалился через год, эксперт советует проверить три момента. Первое — деньги и быт. Большинство конфликтов происходит именно по этим причинам.

«Если один хочет копить на квартиру, а другой тратить все на путешествия прямо сейчас, вы будете ссориться каждый день», — отметила эксперт.

Второе — общий темп жизни. Это «прошивка мозга», которая не лечится. Если один принимает решения на лету, а другому партнеру нужно три дня на раздумья, возникнет глухое раздражение.

Следующий критерий — вектор будущего. Важно не найти идеального человека, а того, кто движется в том же направлении, что и вы.

Тест на стресс

Зачастую люди путают влюбленность с тревогой. Чтобы разобраться в истинных чувствах, Богунова предлагает выполнить простое упражнение: рядом с партнером или думая о нем, нужно прислушаться к своим ощущениям. Если плечи подняты к ушам, в животе комок, а челюсть сжата — это сигнал опасности.

Ваш человек — это тот, рядом с кем вы можете расслабиться. Буквально: когда плечи опускаются, дыхание становится глубоким, и вам не нужно фильтровать каждое слово.

«Стоп-лист», а не список достоинств

Вместо поиска «идеального принца» психолог советует составить список того, чего вы точно не потерпите: ложь, необязательность, неуважение.

Если эти тревожные звоночки появились в первые месяцы, лучше сразу уходить.

Окружение — зеркало

Важным знаком, на что тоже стоит обратить внимание, станет то, как партнер относится к тем, кто ниже его по статусу: к официантам, курьерам. Если с ними он может быть высокомерным и хамить, то это его истинное лицо. 

«Как только стадия влюбленности пройдет и вы станете для него привычным человеком, это хамство обернется против вас», — отметила психолог.

Также Виктория Богунова советует обратить внимание на друзей вашего партнера. Если их ценности вам чужды, скорее всего, и ваш партнер разделяет их.

«Мы — это среднее арифметическое тех пяти человек, с которыми проводим больше всего времени. Если вам неприятно находиться в компании его близких, вы никогда не примете его до конца», — заключила эксперт.

С «вашим» партнерам жизнь должна становится легче и спокойнее, а не наоборот.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как пережить измену и нужно ли это делать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

2:47
Лучше депозита: куда выгодно и безопасно вложить деньги в 2026 году
2:25
Несколько церемоний бракосочетаний не состоялись в Москве из-за показа коллекции белья
1:57
Это было похищение: задержанный в Смоленске мужчина мог выслеживать пропавшую девочку полгода
1:42
«Больше ясности — меньше иллюзий»: как эффективно пройти собеседование
1:21
Комок в горле и сжатые челюсти: как ваше тело вычисляет токсичного партнера
1:00
В Россию из ОАЭ экстрадировали одного из лидеров крупнейшей финансовой пирамиды

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Полиция вычислила похитителя девятилетней девочки из Смоленска по брошенной сим-карте
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Кровавая популярность: серийная убийца в Корее стала звездой соцсетей

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео