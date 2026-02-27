В России определились со сроками блокировки Telegram

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Однако для одной категории граждан сделают исключение.

Блокировка телеграмм в России последние новости

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В России Telegram могут заблокировать к апрелю

В России Telegram может быть заблокирован в первых числах апреля 2026 года. Об этом сообщает РБК.

По словам источника издания, решение о закрытии доступа к сервису на территории страны является окончательным. Однако для одной категории граждан сделают исключение.

Ожидается, что мессенджер Telegram продолжат использовать российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции. При этом глава Минцифры Максут Шадаев рассчитывает, что в перспективе бойцов удастся перевести на альтернативные программные продукты.

Представители Роскомнадзора, комментируя ситуацию, не стали опровергать или подтверждать новые сроки. Они заявили, что ведомству нечего добавить к ранее озвученным данным.

Необходимость введения жестких мер объясняется угрозами безопасности. В ФСБ подчеркивали, что использование приложения в зоне конфликта создает риски для жизни солдат. Это связано с тем, что украинские спецслужбы имеют возможность перехватывать данные.

Кроме того, официальные лица указывают на массовые случаи вербовки граждан, включая подростков, для совершения преступлений через этот ресурс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что администрация сервиса должна соблюдать российские законы, а отсутствие реакции на требования властей влечет за собой ответные меры.

Технически блокировка может быть реализована по сценарию Instagram* и Facebook*, когда приложение перестает загружаться как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi. Мобильные операторы уже реализуют замедление и «готовность к возможной блокировке» с 10 февраля.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

