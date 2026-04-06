РКН зафиксировал рекордный всплеск кибератак на ресурсы ведомства

Основными источниками киберагрессии стали США, Германия и Великобритания.
Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra
РКН зафиксировал рост кибератак после новостей о блокировке Telegram
Роскомнадзор (РКН) зафиксировал возросшую в десятки раз интенсивность кибератак на ресурсы ведомства после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.
Ведомство предоставило конкретные данные, которые показывают размах атак.
«После появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Роскомнадзор сообщил, что в обычное время их система регистрирует примерно 350 кибератак в неделю, из них около 23 направлены на само ведомство. Но с 26 февраля по 4 марта число таких атак резко возросло и составило 949.
В марте текущего года США, Германия и Великобритания стали основными источниками кибератак на инфраструктуру страны.
Ранее 5-tv.ru писал об обещании создателя Telegram Павла Дурова адаптировать мессенджер к блокировкам РКН.
- 1 апр
- Прощаемся? Массовый сбой произошел в работе Telegram 1 апреля
- 18 мар
- Опорочил репутацию: депутата Свинцова исключили из партии ЛДПР
- 17 мар
- Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию, уверен эксперт
- 17 мар
- В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram
- 17 мар
- «По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
- 13 мар
- «Не обхитрит»: почему Telegram не будет работать через сторонние сервисы
- 12 мар
- Блокировка Telegram в России: что известно о сроках, причинах и последствиях
- 3 мар
- Переезд чата: мошенники используют новую схему кражи аккаунтов в Telegram
- 27 февр
- В России определились со сроками блокировки Telegram
- 21 февр
- ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
