Опорочил репутацию: депутата Свинцова исключили из партии ЛДПР

Ранее россияне массово жаловались на его действия.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Депутата Свинцова исключили из партии ЛДПР
Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова исключили из партии ЛДПР. Об этом фракция сообщила в Telegram-канале.
«Депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально‑демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», — сказала пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.
Кавшар добавила, что решение было принято единогласно. Среди причин исключения Свинцова из партии указывается совершение действий, которые порочат имидж ЛДПР. Также замглавы аппарата партии рассказала о «массовых жалобах» на депутата со стороны россиян. Они ранее требовали исключить его из региональных отделений партии.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно предупреждал, что Свинцова из-за его действий могут исключить из фракции.
