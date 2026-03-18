Опорочил репутацию: депутата Свинцова исключили из партии ЛДПР

Александр Афонин
Ранее россияне массово жаловались на его действия.

Что стало с поддержавшим блокировку Telegram депутатом

Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова исключили из партии ЛДПР. Об этом фракция сообщила в Telegram-канале.

«Депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально‑демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», — сказала пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.

 

Кавшар добавила, что решение было принято единогласно. Среди причин исключения Свинцова из партии указывается совершение действий, которые порочат имидж ЛДПР. Также замглавы аппарата партии рассказала о «массовых жалобах» на депутата со стороны россиян. Они ранее требовали исключить его из региональных отделений партии.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно предупреждал, что Свинцова из-за его действий могут исключить из фракции.

17 мар
Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию, уверен эксперт
17 мар
В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram
17 мар
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
13 мар
«Не обхитрит»: почему Telegram не будет работать через сторонние сервисы
12 мар
Блокировка Telegram в России: что известно о сроках, причинах и последствиях
3 мар
Переезд чата: мошенники используют новую схему кражи аккаунтов в Telegram
27 февр
В России определились со сроками блокировки Telegram
21 февр
ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
20 февр
РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
18 февр
Глава Минцифры объяснил решение Роскомнадзора о замедлении Telegram
Последние новости

17:30
Из чудовища в красавицу: женщина шесть лет держала в заточении и уродовала свою дочь
17:24
На Пхукете в аварии с микроавтобусом погибла гражданка Узбекистана
17:18
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
17:15
Жуткая находка: женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске
17:14
Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России
17:13
Машина мечты обернулась долгом: россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео