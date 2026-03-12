Блокировка Telegram в России: что известно о сроках, причинах и последствиях

Если запрет доступа состоится, то он повлечет за собой серьезные правовые последствия для бизнеса и пользователей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Полная блокировка Telegram в России может состояться 1 апреля
Вопрос о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России перешел в практическую плоскость. С начала 2026 года власти усилили меры воздействия на платформу. Окончательное решение по ограничению может быть принято уже в апреле. Во всех деталях разобрались в материале 5-tv.ru.
Хронология событий
Первые серьезные ограничения в отношении Telegram и WhatsApp* были введены еще в августе 2025 года. Тогда Роскомнадзор заблокировал функцию голосовых звонков в обоих мессенджерах.
В ведомстве объяснили это тем, что платформы активно используются для мошеннических действий, а также для вербовки в диверсионную и террористическую деятельность.
С начала февраля 2026 года Роскомнадзор усилил меры по ограничению работы Telegram. Ведомство ввело ограничение скорости, что привело к заметным задержкам в работе сервиса, особенно при передаче файлов.
Уже 9–10 февраля пользователи по всей России фиксировали масштабные сбои и проблемы с доступом к мессенджеру.
По данным РБК, правительство уже определилось со сроками. Сообщается, что окончательная блокировка мессенджера может вступить в силу в начале апреля 2026 года.
Официальная позиция
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 марта, что блокировки можно избежать, если Telegram выполнит требования российского законодательства.
По его словам, для предотвращения ограничений мессенджер должен находиться в гибком контакте с российскими властями и найти вариант решения существующих проблем.
Ключевое условие, которое власти выдвигают к Telegram, — это обеспечение безопасности и соблюдение законов.
В Роскомнадзоре неоднократно подчеркивали, что мессенджер не обеспечивает должную защиту персональных данных пользователей и не реагирует на требования удалять запрещенную информацию.
Почему Telegram хотят заблокировать?
Причины, по которым Telegram оказался под ударом, связаны с целым комплексом претензий со стороны государства.
Главный аргумент властей заключается в том, что платформа все чаще используется для организации незаконной деятельности. Через мессенджер часто происходит вербовка людей, в том числе несовершеннолетних, в диверсионные и террористические группы.
Кроме того, администрация Telegram, по заявлениям Роскомнадзора, систематически игнорирует требования удалять информацию, связанную с терроризмом, детской порнографией и распространением наркотиков.
Отсутствие реакции на официальные запросы стало одной из ключевых причин для регулятора.
Важную роль играет и нежелание Telegram соблюдать российское законодательство о персональных данных.
У мессенджера нет официальной регистрации в реестре организаторов распространения информации. Он не предоставляет ФСБ ключи для дешифровки сообщений, что требуется по закону «О противодействии терроризму». Это делает платформу «черным ящиком».
К чему приведет блокировка: юридические и пользовательские последствия
Если блокировка состоится, она повлечет за собой не только технические, но и серьезные правовые последствия для бизнеса и пользователей.
Федеральная антимонопольная служба уже предупредила, что согласно статье «О рекламе», размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в России, запрещено.
Это значит, что после внесения Telegram в реестр запрещенных сайтов, любая реклама в каналах и чатах мессенджера станет незаконной.
Ответственность за это нарушение несут как рекламодатель, так и владелец площадки. Физическим лицам за размещение рекламы в заблокированном мессенджере грозят штрафы от двух до двух с половиной тысяч рублей.
Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут заплатить от четырех до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание значительно серьезнее — от 100 до 500 тысяч рублей.
Для пользователей скорость работы и стабильность соединения могут существенно снизиться, как это уже произошло в преддверии возможной блокировки.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
