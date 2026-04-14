Песков анонсировал полное восстановление интернета после снятия ограничений

Пресс-секретарь президента РФ назвал блокировки и борьбу с VPN «не дорогой в прошлое», а временной мерой безопасности.

Кремль пообещал нормализовать работу интернета в России сразу после того, как исчезнет необходимость в текущих ограничениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость», — подчеркнул Песков, комментируя блокировки мессенджеров и борьбу с VPN.

Отвечая на вопрос, не ведут ли такие меры страну «в прошлое», пресс-секретарь категорически отверг эту точку зрения.

«Нет, это не путь в прошлое. Ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость таких мер, большинство сограждан понимают… эти шаги воспринимаются с пониманием», — сказал представитель Кремля.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что его команда обновила протокол мессенджера «по противодействию цензуре». В своем канале он призвал российских пользователей как можно скорее обновить приложение, чтобы оставаться на связи.

В апреле 2026 года в России зафиксировали практически полную блокировку Telegram, сопровождающуюся активной борьбой с VPN-сервисами.

