«Не обхитрит»: почему Telegram не будет работать через сторонние сервисы

Депутат Свинцов: Telegram не будет работать через сторонние сервисы
Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram в России, и многие пользователи надеются обойти блокировку с помощью VPN. Но в Госдуме уверяют: этот номер не пройдет. Зампредседателя комитета по информполитике Андрей Свинцов рассказал НСН, почему мессенджер все равно перестанет функционировать.
Как Роскомнадзор будет бороться с VPN
По словам Свинцова, у ведомства есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Роскомнадзор будет постепенно «поджимать» скорость работы таких сервисов.
В результате даже при использовании VPN Telegram будет замедляться, а затем и вовсе перестанет функционировать.
«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — заявил депутат.
Почему Telegram блокируют
Официальная причина ограничений — невыполнение требований российского законодательства.
Telegram не предоставляет ФСБ ключи для дешифровки сообщений, не удаляет запрещенный контент и не соблюдает закон о персональных данных.
Кроме того, платформа активно используется для мошенничества и вербовки в террористические группы.
Когда Telegram заблокируют навсегда
Точных сроков полной блокировки пока никто не называет. Процесс будет идти поэтапно: скорость работы будет постепенно снижаться, пока пользоваться мессенджером станет невозможно.
По опыту прошлых блокировок, на это могут уйти месяцы, но в итоге Telegram действительно перестанет работать для большинства пользователей.
Исключение сделают только для легальных VPN-сервисов, которые необходимы для работы СМИ и других официальных структур.
Ранее РБК со ссылкой на источник назвал предварительную дату полной блокировки — 1 апреля.
Что грозит за рекламу в Telegram
С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о рекламе, который запрещает продвижение на площадках с ограниченным доступом. Это значит, что размещение рекламы в Telegram теперь незаконно. Под ответственность попадают владельцы каналов, рекламодатели и агентства-посредники.
Размеры штрафов:
- физические лица — до 2500 рублей,
- индивидуальные предприниматели и должностные лица — до 20 000 рублей,
- юридические лица — до 500 000 рублей.
Что будет дальше
Пользователям советуют заранее искать альтернативные способы связи. Полностью мессенджер может перестать работать уже в ближайшие месяцы.
Легальные VPN останутся только для тех, кому они нужны для работы, но массовым доступом к Telegram, скорее всего, придется пожертвовать.
