«Не обхитрит»: почему Telegram не будет работать через сторонние сервисы

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Окончательно мессенджер могут заблокировать уже 1 апреля.

Телеграм не работает через впн: что грозит за использование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Замедление Telegram

Депутат Свинцов: Telegram не будет работать через сторонние сервисы

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram в России, и многие пользователи надеются обойти блокировку с помощью VPN. Но в Госдуме уверяют: этот номер не пройдет. Зампредседателя комитета по информполитике Андрей Свинцов рассказал НСН, почему мессенджер все равно перестанет функционировать.

Как Роскомнадзор будет бороться с VPN

По словам Свинцова, у ведомства есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Роскомнадзор будет постепенно «поджимать» скорость работы таких сервисов.

В результате даже при использовании VPN Telegram будет замедляться, а затем и вовсе перестанет функционировать.

«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — заявил депутат.

Почему Telegram блокируют

Официальная причина ограничений — невыполнение требований российского законодательства.

Telegram не предоставляет ФСБ ключи для дешифровки сообщений, не удаляет запрещенный контент и не соблюдает закон о персональных данных.

Кроме того, платформа активно используется для мошенничества и вербовки в террористические группы.

Когда Telegram заблокируют навсегда

Точных сроков полной блокировки пока никто не называет. Процесс будет идти поэтапно: скорость работы будет постепенно снижаться, пока пользоваться мессенджером станет невозможно.

По опыту прошлых блокировок, на это могут уйти месяцы, но в итоге Telegram действительно перестанет работать для большинства пользователей.

Исключение сделают только для легальных VPN-сервисов, которые необходимы для работы СМИ и других официальных структур.

Ранее РБК со ссылкой на источник назвал предварительную дату полной блокировки — 1 апреля.

Что грозит за рекламу в Telegram

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о рекламе, который запрещает продвижение на площадках с ограниченным доступом. Это значит, что размещение рекламы в Telegram теперь незаконно. Под ответственность попадают владельцы каналов, рекламодатели и агентства-посредники.

Размеры штрафов:

  • физические лица — до 2500 рублей,
  • индивидуальные предприниматели и должностные лица — до 20 000 рублей,
  • юридические лица — до 500 000 рублей.

Что будет дальше

Пользователям советуют заранее искать альтернативные способы связи. Полностью мессенджер может перестать работать уже в ближайшие месяцы.

Легальные VPN останутся только для тех, кому они нужны для работы, но массовым доступом к Telegram, скорее всего, придется пожертвовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Замедление Telegram
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

