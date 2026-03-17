В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram

Дмитрий Песков посоветовал обратиться за разъяснениями к Роскомнадзору.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Песков: у Кремля нет информации о переговорах с руководством Telegram
В настоящее время нет информации о контактах с руководством мессенджера Telegram в связи с проблемами в работе приложения. Об этом 17 марта сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне не известно о каких-либо контактах с руководством Telegram», — заявил он.
По словам Пескова, все слышали разъяснения Роскомнадзора, ему нечего добавить по этой теме.
Ранее, 15 марта, сообщалось, что россияне продолжают жаловаться на сбои в работе мессенджера. За тот день было зафиксировали свыше 8,7 тысячи обращений.
Чаще всего о неполадках заявляли пользователи из Москвы, Московской, а также Рязанской, Тверской и Ивановской областей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты связали сбой в Telegram с его «фактической блокировкой». Сейчас, уверенно заявил специалист, идет процесс настройки механизмов на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), где тестируется различное программное обеспечение (ПО) для контроля над трафиком.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 мар
- «По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
- 13 мар
- «Не обхитрит»: почему Telegram не будет работать через сторонние сервисы
- 12 мар
- Блокировка Telegram в России: что известно о сроках, причинах и последствиях
- 3 мар
- Переезд чата: мошенники используют новую схему кражи аккаунтов в Telegram
- 27 февр
- В России определились со сроками блокировки Telegram
- 21 февр
- ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
- 20 февр
- РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
- 18 февр
- Глава Минцифры объяснил решение Роскомнадзора о замедлении Telegram
- 16 февр
- Роскомнадзор выступил с новым заявлением относительно замедления Telegram
64%
Нашли ошибку?