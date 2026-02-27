Страдают 30-60%: в России назвали самый частый вид аллергии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Сейчас идет активная разработка специальной вакцины.

Как вылечить аллергию на пыльцу у взрослого

Фото: 5-tv.ru

Аллергия на пыльцу есть у 30-60% россиян

Аллергия на пыльцу растений признана одной из наиболее часто встречающихся патологий среди населения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление врача и руководителя проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константина Летца-Орлецова.

По словам эксперта, от реакции на пыльцу страдают от 30 до 60 процентов людей.

«Помимо пыльцы, чаще всего аллергия возникает на пищевые продукты, домашнюю пыль и пылевых клещей, шерсть, перхоть или слюну домашних животных, споры плесневых грибов, лекарственные препараты», — отметил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что в России сейчас идет активная разработка специальной вакцины. Она должна помочь значительному количеству пациентов, подверженных сезонным обострениям.

Врач также обратил внимание на то, что точные сроки начала природной активности растений предсказать крайне сложно, так как они напрямую связаны с климатическими изменениями.

В средней полосе страны первыми начинают пылить орешник (февраль–март) и ольха, а в апреле к ним присоединяется береза. Специалист добавил, что из-за глобального потепления сроки часто сдвигаются на более ранние. Однако аномально снежная зима 2026 года может, напротив, замедлить прогрев земли, из-за чего цветение начнется позже обычного.

