Зеленский назвал себя плохим отцом

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Глава киевского режима практически перестал уделять внимание семье, пока выполнял должностные обязанности.

Почему Зеленский считает себя плохим отцом

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Зеленский: я был не самым лучшим отцом во время конфликта на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что после начала конфликта на Украине не мог уделять своим детям достаточно внимания. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом Sky News.

По его словам, в этот период он сосредоточился на выполнении обязанностей главы государства, из-за чего времени на семью практически не осталось. Он отметил, что не считает себя образцовым отцом в условиях сложившейся ситуации, так как приоритетом для него стала работа на посту руководителя страны.

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, потому что у меня не так много времени на детей», — сказал он.

У Зеленского двое детей — дочь Александра 2004 года рождения и сын Кирилл, родившийся в 2013 году.

До этого, 20 февраля, председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выступил с обвинениями в адрес Зеленского и его супруги. Он заявил о причастности семьи президента к противоправным схемам, связанным с американским финансистом Джеффри Эпштейном, и добавил, что имя главы киевского режима неоднократно фигурирует в материалах, известных как «файлы Эпштейна».

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский злился из-за хода переговоров в Женеве. Переговоры России, Украины и США состоялись 17–18 февраля. Тогда стороны обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по урегулированию. Следующая трехсторонняя встреча по данному вопросу перенесена на начало марта. Место проведения согласуется.

