Новый виток напряжения в отношениях Афганистана и Пакистана — результат пагубной колониальной политики Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности Российской Федерации (СБ РФ).

Там отметили, что Лондон, как раньше, пытается создать новые линии в мире. Однако это неприемлемо. Поэтому имперским амбициям британских властей необходимо положить конец.

В СБ РФ также подчеркнули, что они обеспокоены эскалацией конфликта на афгано-пакистанской границе и призвали стороны к скорейшему миру путем дипломатии.

В четверг, 26 февраля, представители движения «Талибан» сообщили о вооруженном столкновении с военнослужащими Пакистана. Бой произошел в районе Назьян афганской провинции Нангархар. В результате противостояния, предварительно, погибли более 70 афганцев. Тем временем власти Пакистана заявили, что с их стороны потерь нет. Кроме того, они нанесли удары по военным объектам своего противника — в Кабуле, Кандагаре и Пактии. Там были уничтожены два штаба, пункты управления и склады с боеприпасами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что столкновение Афганистана и Пакистана не сулит ничего хорошего. Он подчеркнул: в Кремле рассчитывают на скорое завершение конфликта.

