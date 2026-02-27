«Открытая война»: что происходит между Пакистаном и Афганистаном

Пакистан объявил о начале открытой войны правительству талибов в Афганистане

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане на своей странице в соцсетях. Он заявил, что талибы привлекли «террористов со всего мира», начав «экспортировать терроризм».

«Теперь мы будем вести с вами открытую войну. Теперь это будет кровавая война», — написал он.

Журналисты пакистанского телеканала PTV со ссылкой на источники в силовых структурах также рассказали, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли удары по военным объектам Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Пактии — уничтожили два штаба, пункты управления и также склады с боеприпасами.

Днем ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в Кабуле, по данным афганского телеканала канал TOLOnews, жители города рассказывали о звуках самолетов и стрельбы, мощных взрывах в разных частях города. Сведения об ущербе и разрушениях в первые минуты не публиковались.

Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» заявил, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда. Журналисты телеканала GЕО TV со ссылкой на представителей силовых структур заявили о 72 погибших талибах и более 100 пострадавших.

Пакистанские власти 26 февраля высказались о гибели и захвате в плен своих солдат в результате боев на границе с Афганистаном. Пресс-секретарь премьер-министра республики Мушарраф Заиди опроверг сообщения о повреждениях или захвате пакистанских пограничных постов.

