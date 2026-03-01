Гарбаз и Хост в огне: на границе Афганистана и Пакистана возобновились бои

На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые действия

Армейские подразделения Афганистана инициировали проведение новых военных операций против пакистанских сил в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта Торхам, расположенного в провинции Нангархар, 1 марта 2026 года. Об этом сообщает портал Alemarah.

Согласно сведениям Абдуллы Фаруки, представляющего афганскую пограничную полицию, в ходе текущих столкновений уже ликвидированы четверо военнослужащих со стороны Пакистана. Афганским силам удалось уничтожить несколько вражеских блокпостов. Государственный телеканал RTA подтверждает серьезность намерений Кабула: в зону активных боевых действий у КПП Торхам стягиваются дополнительные резервы и подкрепления.

Параллельно с этим в ночь на воскресенье тяжелые бои велись в провинции Хост, затронув уезды Алишир-Теризай, Гарбаз и Зазай-Майдан. Местное агентство Бахтар подчеркивает, что афганская армия задействовала тяжелое вооружение, с помощью которого были нанесены точные удары по центрам дислокации пакистанских военных.

Данная эскалация стала продолжением масштабного конфликта, обострившегося 28 февраля. В минувшую пятницу афганские силы совершили атаку на пакистанский военный объект и так называемый «ядерный центр». Эти действия стали ответом на авиационные налеты Пакистана на провинции Пактика и Нангархар, в результате которых, по данным Кабула, погибло множество мирных жителей, включая женщин.

В четверг вечером Афганистан объявил о начале полномасштабной операции вдоль линии Дюранда — де-факто границы, которую афганское правительство официально не признает. Представитель 201-го армейского корпуса Вахидулла Мохаммади подтвердил, что действия армии являются актом возмездия за агрессию со стороны соседа.

