Афганистан нанес удар по пакистанскому «ядерному центру»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Сотни пострадавших доставили в больницы Исламабад. Есть погибшие.

Есть ли погибшие от удара Афганистана по объекту Пакистана

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт Афганистана и Пакистана

Ariana News: Афганистан нанес удар по ядерному центру в Пакистане

Афганские силы нанесли удары по военному объекту и так называемому «ядерному центру» Пакистана, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил телеканал Ariana News.

По данным источника, атаки направили на военный центр в районе Кокаль в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также на еще один объект, который источники охарактеризовали как ядерный. Утверждалось, что после ударов в больницы Исламабада доставили сотни пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит между Пакистаном и Афганистаном. Управление последнего начало военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы между двумя странами, которую Кабул официально не признает, 26 февраля. Власти Афганистана заявили, что действия стали ответом на бомбардировки со стороны военно-воздушных сил Пакистана по афганской территории.

В Пакистане подтвердили факт ответного огня, а позднее представители Исламабада заявили о переходе конфликта в фазу «открытой войны» с Афганистаном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

15:10
Продавцы воздуха: как псевдопсихологи и коучи зарабатывают на россиянах миллиарды
15:05
Хозяин тайги заявил о себе: видеокамера записала рык краснокнижного хищника
15:00
Московский суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
14:45
«Я вдруг свалилась!» — Ксения Алферова слегла после тайной свадьбы Егора Бероева
14:40
Бывший главный редактор издания Readovka задержан за мошенничество
14:30
Молодая жена Егора Бероева полностью сменила круг общения после тайной свадьбы

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео