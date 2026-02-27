Пакистан никогда не применит ядерное оружие против Афганистана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

До этого страны обменялись несколькими ракетными ударами.

Пакистан никогда не применит ЯО против Афганистана

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт Афганистана и Пакистана

Пакистан никогда не применит ядерное оружие против Афганистана. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Файсал Нияз Тирмизи. Его слова передает агентство РИА Новости.

Дипломат отметил: Пакистан рассчитывает на скорейшее урегулирование возникшего кризиса. Их главная цель — предотвратить дальнейшую эскалацию на границе с Афганистаном. При этом Файсал Нияз Тирмизи добавил, что Пакистан все еще продолжает военную операцию.

«Ни народ, ни правительство Пакистана не хотят усиления эскалации. Но, к сожалению, если нас вынудят и если Пакистан будет дестабилизирован из-за Афганистана, тогда нам придется ответить», — сказал дипломат.

До этого на границе Пакистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение. В результате этого последняя сторона понесла существенные потери. Затем Афганистан нанес удары по военным объектам Пакистана. Тот, в свою очередь, сделал то же самое.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена новым витком напряжения на Ближнем Востоке. Там, как и в Кремле, призвали стороны к немедленному урегулированию разгоревшегося конфликта под средством дипломатии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

18:01
Рэпера Pharaoh будут судить за пропаганду наркотиков
17:52
«Меня заразил артист»: Наталья Гвоздикова третий месяц не может поправиться
17:44
«Конверт денег»: Шура про искру в глазах
17:36
«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
17:30
Свобода вместо скинни: какие джинсы станут хитом 2026 года
17:15
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Предательство, обман и сердечная боль: как Любовь Успенская отметила 72 года

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео