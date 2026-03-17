Жертвами ударов Пакистана по Кабулу стали свыше 250 человек
Афганистан пообещал отреагировать на действия Исламабада.
Фото: Reuters/Sayed Hassib
Пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, погибли более 250 человек. Об этом сообщает афганское издание Tolo news со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
«Более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле», — сказано в сообщении.
Известно, что Исламабад атаковал реабилитационный центр в столице Афганистана. Пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Муджахид заявил, что действия Пакистана не останутся без ответа.
Конфликт между двумя государствами вспыхнул в конце февраля. Афганские военные объявили о начале операции в ответ на авиаудары Пакистана. Обе стороны сообщали о сотнях погибших среди военных.
Обострение произошло на фоне многолетнего территориального спора — границы протяженностью порядка 2,6 тысячи километров, которую принято называть «линией Дюранда». Кабул неоднократно ставил под сомнение ее легитимность.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что противостояние между Афганистаном и Пакистаном ни к чему хорошему не приведет.
