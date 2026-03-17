Жертвами ударов Пакистана по Кабулу стали свыше 250 человек

Пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, погибли более 250 человек. Об этом сообщает афганское издание Tolo news со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле», — сказано в сообщении.

Известно, что Исламабад атаковал реабилитационный центр в столице Афганистана. Пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Муджахид заявил, что действия Пакистана не останутся без ответа.

Конфликт между двумя государствами вспыхнул в конце февраля. Афганские военные объявили о начале операции в ответ на авиаудары Пакистана. Обе стороны сообщали о сотнях погибших среди военных.

Обострение произошло на фоне многолетнего территориального спора — границы протяженностью порядка 2,6 тысячи километров, которую принято называть «линией Дюранда». Кабул неоднократно ставил под сомнение ее легитимность.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что противостояние между Афганистаном и Пакистаном ни к чему хорошему не приведет.

