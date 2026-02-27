Поврежденная взрывом плита фасада дома на юге Москвы будет демонтирована, несущие конструкции здания не пострадали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что взрыв прогремел, ориентировочно, около 21:00 в панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. В квартире на 15-м этаже пострадало оконное остекление и участок наружной стены одной из комнат.

Причиной взрыва стал газовый баллон — его использовали для монтажа натяжных потолков. Пострадали два человека, включая ребенка. С ними работают медики.

Как сообщили в пресс-службе префектуры ЮЗАО, поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники, тепловой контур дома закрыт. При этом инцидент не повлиял на несущие конструкции многоэтажки.

В «Мосгазе» ранее сообщали, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

