«Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран

Патрик Поппель: США возвращаются к модели активного глобального вмешательства

Поддержанная Вашингтоном военная операция Израиля против Ирана демонстрирует стремление США сохранить и усилить статус мировой державы, способной вмешиваться в дела других стран. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

По его оценке, Соединенные Штаты фактически возвращаются к модели активного глобального вмешательства, прикрывая свои действия риторикой о защите демократии и прав человека. В действительности, как пояснил эксперт, речь идет о демонстрации силы и стремлении подтвердить лидерские позиции на мировой арене.

«Америка де-факто сейчас снова становится державой, которая может вмешиваться в дела стран по всему миру <…>. Это происходит под знаменем демократии, прав человека, но на самом деле речь идет о том, что Америка просто самоутверждается как мировой лидер. Она хочет сказать, что может вмешаться куда угодно», — объяснил Поппель.

Атака США и Израиля по Ирану

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других иранских городах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по объектам на территории Ирана. Позднее было объявлено о старте операции «Щит Иегуды», подготовленной совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало американской операции «Эпичный гнев». Он заявил, что ее задачами являются уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а также смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По данным иранских СМИ, удары затронули военные и гражданские объекты в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы также фиксировались в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте. По сообщениям СМИ, США рассматривают возможность дальнейших ударов, а Израиль готовится к затяжному противостоянию, тогда как Тегеран предупреждает о жестком ответе.

