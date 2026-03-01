Минтранс не зафиксировал происшествий с российскими судами в районе Ормузского пролива
В зоне конфликта на Ближнем Востоке идентифицировали 31 корабль под российским флагом.
Министерство транспорта заявило, что происшествий с российскими судами в районе Ормузского пролива не зафиксировали. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.
Где находятся российские суда
По данным Минтранса, в зоне конфликта на Ближнем Востоке идентифицировали 31 корабль под российским флагом. Из них пять судов находятся в Персидском заливе, два — в Средиземном море в районе Израиля и еще 24 — в Каспийском море.
Ведомство установило взаимодействие с ситуационно-кризисным центром МИДа для координации по всем вопросам судоходства. Продолжается работа с судами под российским флагом, находящимися в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.
Меры предосторожности
Главный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота передал предупреждение всем судам о рисках следования в порты Ирана на фоне обострения конфликта.
Ранее иранские ВМС предупредили суда в этом районе, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». Это привело к скоплению десятков танкеров и газовозов у портов ОАЭ и побережья Омана.
Атака на танкер в Оманских водах
На фоне обострения конфликта в регионе зафиксирован серьезный инцидент с гражданским судном. В Ормузском проливе после совершенного нападения начал тонуть торговый танкер.
Судно под флагом Палау получило серьезные повреждения, которые привели к постепенному погружению корпуса в воду.
Согласно данным Центра морской безопасности, инцидент зафиксирован в непосредственной близости от побережья Омана. В результате атаки травмы различной степени тяжести получили четверо моряков, находившихся на борту.
Ситуация в проливе
Тем временем международные перевозчики начали принимать меры предосторожности. Крупные контейнерные компании Maersk и CMA CGM перенаправляют суда в обход зоны конфликта через Мыс Доброй Надежды. Это увеличивает маршрут на 10-14 дней.
Hapag-Lloyd полностью прекратила судоходство через Ормузский пролив на неопределенный срок, а японская Nippon Yusen KK дала указание судам не входить в пролив.
По оценкам экспертов, трафик через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти и 31% морской торговли сырой нефтью, снизился на 70%.
