Минтранс не зафиксировал происшествий с российскими судами в районе Ормузского пролива

Министерство транспорта заявило, что происшествий с российскими судами в районе Ормузского пролива не зафиксировали. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Где находятся российские суда

По данным Минтранса, в зоне конфликта на Ближнем Востоке идентифицировали 31 корабль под российским флагом. Из них пять судов находятся в Персидском заливе, два — в Средиземном море в районе Израиля и еще 24 — в Каспийском море.

Ведомство установило взаимодействие с ситуационно-кризисным центром МИДа для координации по всем вопросам судоходства. Продолжается работа с судами под российским флагом, находящимися в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

Меры предосторожности

Главный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота передал предупреждение всем судам о рисках следования в порты Ирана на фоне обострения конфликта.

Ранее иранские ВМС предупредили суда в этом районе, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». Это привело к скоплению десятков танкеров и газовозов у портов ОАЭ и побережья Омана.

Атака на танкер в Оманских водах

На фоне обострения конфликта в регионе зафиксирован серьезный инцидент с гражданским судном. В Ормузском проливе после совершенного нападения начал тонуть торговый танкер.

Судно под флагом Палау получило серьезные повреждения, которые привели к постепенному погружению корпуса в воду.

Согласно данным Центра морской безопасности, инцидент зафиксирован в непосредственной близости от побережья Омана. В результате атаки травмы различной степени тяжести получили четверо моряков, находившихся на борту.

Ситуация в проливе

Тем временем международные перевозчики начали принимать меры предосторожности. Крупные контейнерные компании Maersk и CMA CGM перенаправляют суда в обход зоны конфликта через Мыс Доброй Надежды. Это увеличивает маршрут на 10-14 дней.

Hapag-Lloyd полностью прекратила судоходство через Ормузский пролив на неопределенный срок, а японская Nippon Yusen KK дала указание судам не входить в пролив.

По оценкам экспертов, трафик через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти и 31% морской торговли сырой нефтью, снизился на 70%.

