«Конкуренция на мировом уровне»: Ани Лорак бросила вызов зарубежным звездам

Ани Лорак: мое новое шоу сможет конкурировать с концертами мировых звезд

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) готова помериться силами с главными звездами мировой эстрады. На генеральной репетиции своего нового шоу Aura артистка призналась корреспонденту 5-tv.ru, что подготовила для зрителей программу, которая ничем не уступает западным проектам.

Ани Лорак не скрывает, что ее новое шоу создавали с прицелом на международные стандарты.

«Мы как творческие люди хотим создавать такой продукт, чтобы зрители получали удовольствие, потому что они достойны самого лучшего. Для этого не нужно ездить за границу, мы можем здесь дать шоу такого уровня, которое сможет конкурировать на мировом уровне», — подчеркнула артистка.

Премьера шоу Aura состоится уже 6 марта в Москве. Подготовка идет полным ходом. Ани Лорак обещает зрителям около десяти сценических образов, которые она будет менять в течение вечера, множество спецэффектов, а также участие в шоу настоящих роботов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак делала перерыв в концертном графике и путешествовала с мужем, испанским бизнесменом Исааком Виджраку. Отпуск был приурочен к годовщине их свадьбы.

