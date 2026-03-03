Под шумок: хакеры «Хандала» взломали нефтяную компанию в Шардже в ОАЭ

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Группировка утверждает, что получила доступ к массиву конфиденциальных данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Хакеры «Хандала» взломали нефтяную компанию в Шардже в ОАЭ

На сайте хакерской группы «Хандала» появилось заявление о якобы проведенной масштабной кибератаке на критическую инфраструктуру. По утверждению злоумышленников, им удалось получить доступ к 1,3 терабайта конфиденциальной информации, включая финансовые отчеты, контракты и внутренние документы. Об этом сообщает источник.

В опубликованном сообщении хакеры выступили с угрозами дальнейших действий.

«Это только начало. Никто не в безопасности. Ни капли нефти не пройдет, вы увидите», — говорится в заявлении группировки.

Группа «Хандала» связывается с пропалестинскими активистами и ранее уже фигурировала в сообщениях о кибератаках на различные объекты, в том числе на израильские организации. Независимого подтверждения заявлений о новом взломе на данный момент не приводится, информация уточняется.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Атака США и Израиля на Иран

28 февраля в крупных городах Ирана произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ осуществил превентивный удар по иранской территории. Подготовка к нападению проводилась совместно с США в течение последних четырех месяцев.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на пресечение ядерной и ракетной программ страны. В результате удара, нанесенного США и Израилем, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Тегеран ответил ракетными и беспилотными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы произошли в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Война в Иране
